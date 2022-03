Pepê acelera para estar à disposição contra o Santa Clara

Nuno A. Amaral Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo recupera bem da lesão na face sofrida no Bessa.

A lesão na cara, com afundamento, sofrida no dérbi com o Boavista foi dolorosa e chegou a levar Pepê à mesa de operações, mas a recuperação está a correr sobre rodas desde a semana passada e o extremo vai, ao que tudo indica, entrar nas opções de Sérgio Conceição para o jogo da próxima segunda-feira com o Santa Clara, no Dragão.

O atacante brasileiro, que estava a atravessar a melhor fase na equipa portista antes desta paragem, começou a semana já a fazer treino condicionado, nos relvados do Olival, e o facto de a partida com os açorianos estar marcada para daqui a apenas cinco dias dá-lhe tempo para recuperar totalmente. O cenário de jogar com uma máscara protetora na cara poderá, de resto, nem sequer vir a ser necessário.