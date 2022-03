Pepê acredita no apuramento do F. C. Porto frente ao Lyon

JN/Agências Hoje às 15:32 Facebook

O avançado brasileiro garantiu que já está adaptado à equipa, depois de ultrapassada a "ansiedade" inicial, referindo que acredita no apuramento dos dragões na Liga Europa.

"Sabia que aqui era bem mais intenso. No início foi um bocado difícil, mas graças ao treinador e aos meus colegas estou a conseguir ajudar, cada vez mais, a equipa. No começo tinha ansiedade para mostrar, agora estou mais tranquilo", disse, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Lyon.

Em relação ao jogo com a equipa francesa, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, Pepê garantiu estar otimista e salientou que o grupo orientado pelo técnico Sérgio Conceição não equaciona outro resultado que não seja a vitória.

"As expectativas são as melhores possíveis. Estamos a trabalhar bem para ir lá e conseguirmos o apuramento", garantiu o brasileiro, apesar da desvantagem dos dragões depois da derrota, em casa, no jogo da primeira mão por 1-0.

O extremo, que já foi utilizado a lateral-direito esta temporada, afirmou ainda que está preparado para ajudar em qualquer posição. "No Brasil tive um ou outro jogo que foi preciso e fiz. Estou preparado para dar o meu melhor, independentemente de onde jogue. O mais importante é a equipa, vou sempre procurar dar o melhor para corresponder aos objetivos", salientou ainda.

O F. C. Porto desloca-se, esta quinta-feira, ao terreno do Lyon para disputar a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. O jogo está agendado para 20 horas, em Lyon, e será dirigido pelo romeno Ovidiu Hategan.