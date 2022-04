Pepe revoltado com o Conselho de Disciplina: "Castigo por algo que não fiz"

JN Ontem às 22:30 Facebook

Através das redes sociais, o central portista repudiou "veementemente" a suspensão por 23 dias que lhe foi aplicada pelos incidentes no F. C. Porto-Sporting.

Poucas horas depois de o Conselho de Disciplina ter comunicado um castigo de 23 dias de suspensão, na sequência dos incidentes que mancharam o F. C. Porto-Sporting, de 11 de fevereiro, Pepe reagiu com palavras duras à decisão.

Através de um comunicado publicado nas redes sociais, o central portista fala em "sensação de injustiça", garantindo que não fez aquilo de que é acusado.

"A palavra de uns não pode ter um peso diferente da minha palavra, a presunção de inocência de uns não pode ter um peso diferente da minha. A honra, a dignidade e a retidão de carácter que tanto prezo impele-me a repudiar, a lamentar e a insurgir-me contra um castigo que me foi aplicado por algo que não fiz. Repito, que não fiz. E a sensação de injustiça é, hoje e sempre, o pior dos sentimentos", lê-se na publicação.

"A honra, a dignidade e a retidão do carácter são três dos valores que mais prezo na vida, seja em que circunstância for. E é em defesa destes pilares que não tenho outra alternativa que não seja repudiar veementemente o castigo que me foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF", sublinha Pepe.

O internacional português acredita, por outro lado, que a suspensão será anulada. "O meu lamento é tanto maior quanto a minha convicção de que a verdade dos factos iria acabar por prevalecer", salienta.