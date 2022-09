Pepe, Bernardo e Félix falham primeiro treino de Portugal

JN/Agências Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Os futebolistas Pepe, Bernardo Silva e João Félix falharam, esta terça-feira, o início dos trabalhos da seleção portuguesa, para o quinto encontro do Grupo A2 da Liga das Nações, diante da República Checa, no sábado.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador luso, Fernando Santos, esteve privado do central do F. C. Porto, do médio ofensivo do Manchester City e do avançado do Atlético de Madrid, que não subiram ao relvado para realizarem trabalho de recuperação no ginásio.

Em sentido inverso, o técnico teve à disposição o lateral Mário Rui, que rendeu na convocatória o lesionado Raphaël Guerreiro, e o estreante Gonçalo Ramos, chamado para o lugar deixado vago por Rafa Silva, que renunciou à seleção.

PUB

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o grupo de jogadores de campo foi dividido em dois, para a realização de situação de jogo, enquanto os três guarda-redes efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

Concluídas quatro jornadas da Liga das Nações, Portugal está no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, depois de ter superado a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0), em Lisboa, empatado em Sevilha, com a Espanha (1-1), e perdido em Genebra, perante os helvéticos (1-0).

A Espanha é quem lidera a "pole", com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça a última, com três.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar. A "final four" da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.