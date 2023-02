Pepê chega aos 80 pronto a bater todos os registos na Invicta

Brasileiro atingiu, em Milão, as oito dezenas de jogos de dragão ao peito e só está a um golo de igualar o desempenho que conseguiu em 2021/22, algo perfeitamente ao alcance do atleta, uma vez que faltam, no mínimo, 16 jogos até ao final da temporada.

A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões não ditou o resultado desejado pelos portistas, mas marcou mais uma grande exibição de Pepê, um autêntico todo o terreno da equipa de Sérgio Conceição e cuja influência fica bem refletida nos números da presente época. Com um mínimo de 16 jogos pela frente - que podem ser mais, dependendo da carreira na Champions e na Taça de Portugal -, o brasileiro está muito perto de eclipsar o registo que conseguiu em 2021/22, quando chegou à Invicta, proveniente do Grémio de Porto Alegre, a troco de 15 milhões de euros.

O investimento da SAD azul e branca no verão de 2021 não garantiu apenas a contratação de um extremo. Pepê já foi utilizado, várias vezes, como defesa direito, segundo avançado e, quando forma dupla com Taremi, até surge várias vezes como o homem mais adiantado do ataque, graças às constantes trocas de posições com o iraniano.