Pepe: "Chelsea? Eles celebraram, mas sabem que vai ser difícil"

O central portista abordou os quartos de final da Liga dos Campeões e prometeu um F. C. Porto "com garra e ambição": "É o que os adeptos nos pedem quando vamos à mercearia".

O épico jogo contra a Juventus continua a ser tema de muito conversa, mas Pepe já só tem olhos para o Chelsea e para os quartos de final da Champions. Em entrevista à TNT Sports Brasil, o capitão portista mostrou confiança em mais uma façanha dos dragões.

"Foi público que os jogadores do Chelsea celebraram o sorteio, mas eles também sabem que vai ser difícil. Vamos ser uma equipa humilde, trabalhadora, com muita garra, ambição e entrega, que é aquilo que os nossos adeptos também nos pedem quando vamos passear o cão, à mercearia", salientou Pepe.

"O Chelsea tem muita qualidade. Sabemos que a aposta do Chelsea foi brutal para ganhar a Champions e a Premier League", acrescentou.

Com a boa prestação europeia, é impossível não recuar até 2004, ano em que os dragões conquistaram o maior troféu do futebol europeu. Mas Pepe recusa comparações e coloca alguma água na fervura.

"Sinceramente, acho que não (se podem comparar)! Por mais que a história possa estar junta com a de 2004, sei que para ela continuar temos de correr muito. Acredito quando chegar à final, ganhar a Champions e olhar para trás e dizer, afinal bateu certo... [risos] Seria bom que isso acontecesse", disse o central português.

O apuramento em Turim, perante a Juventus, continua bem presente na cabeça de Pepe, que agora confidenciou algumas curiosidades do jogo com a Juventus. Foi uma exibição à F. C. Porto.

"No prolongamento, olhávamos uns para os outros e acreditávamos que era possível. O nosso clube é muito característico nisso, a garra, a determinação e a paixão com que nós defendemos as cores do F. C. Porto. Mesmo sofrendo, com um a menos, sabíamos que um golo mudaria completamente a história", referiu.