Pepe com fratura no braço esquerdo

O internacional português lesionou-se na reta final do jogo entre Marrocos e Portugal, que ditou a eliminação da equipa das quinas do Mundial 2022.

Em comunicado, a FPF explicou que Pepe realizou um exame complementar numa unidade hospitalar de Doha, que confirmou uma fratura no braço esquerdo.

"Pepe sofreu uma fratura do cúbito do braço esquerdo durante o jogo da seleção nacional este sábado com Marrocos. O internacional português fez exame após o encontro numa unidade hospitalar de Doha que confirmou a suspeita de fratura", pode ler-se.

Portugal perdeu (1-0), este sábado, diante de Marrocos e despediu-se do Mundial 2022. A equipa das quinas regressa a Portugal no domingo, ao fim da tarde.