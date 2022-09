Pepe completa trio de dores de cabeça para Sérgio Conceição

Miguel Pataco e Nuno A. Amaral Hoje às 00:15 Facebook

Central foi dispensado da seleção nacional devido a lesão na coxa e fica em dúvida para o duelo com o Braga, tal como os médios Matheus Uribe e Otávio.

As pausas para os compromissos das seleções costumam ser a altura ideal para recuperar jogadores, mas no caso azul e branco esta pausa FIFA poderá não amenizar os problemas do técnico. Depois de ter falhado o jogo no Estoril, Pepe foi, agora, dispensado dos trabalhos de Portugal e a presença no duelo com o Braga, que tem lugar de amanhã a uma semana, não é garantida. Além do capitão de equipa, também Otávio está lesionado, enquanto Uribe joga pela Colômbia na madrugada da quarta-feira anterior ao confronto com os minhotos.

Segundo apurou o JN, Pepe tem um edema numa coxa e será reavaliado, esta quinta-feira, quando voltar ao centro de treinos do Olival. Existe a esperança que o capitão de equipa recupere a tempo de ser titular frente ao Braga, mas também alguma cautela, tendo em conta a situação pela qual o atleta passou na época passada. Pepe falhou vários jogos em 2021/22 também devido a um edema, mas neste caso num gémeo, pelo que o departamento clínico dos dragões terá, seguramente, isso em conta na avaliação que vai fazer à situação clínica do central.