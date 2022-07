Pepe: "Conceição ajuda-me muito a poder estar neste nível"

Capitão dos dragões diz que os azuis e brancos querem melhorar os feitos conseguidos na época passada, onde conquistaram a "dobradinha".

Pepe apresentou-se esta quarta-feira para a pré-época do F. C. Porto e referiu que a equipa está pronta para dar o máximo, de forma a superar os feitos alcançados na temporada passada. "A expectativa é sempre a mesma: dar o máximo pelo nosso clube e tentar melhorar o que fizemos no ano passado. É um ano que vai exigir muito de todos e de certeza que vamos estar à altura. Vamos trabalhar para isso e para podermos honrar a nossa camisola", começou por dizer aos meios do clube.

"Temos a consciência e a certeza de que somos o alvo a abater por termos sido campeões no ano passado, por isso é que temos de trabalhar muito bem. Como disse, temos de melhorar o que fizemos no ano passado. Temos a Champions, que é uma competição em que queremos honrar o nosso clube e Portugal. Há que trabalhar forte, com muita paixão para podermos chegar felizes ao final do ano", acrescentou.

Pepe deixou ainda elogios a Sérgio Conceição, referindo que o técnico dos azuis e brancos "exige muito" do plantel, para que este possa estar "ao melhor nível nos treinos". Aos 39 anos o central portista mostra que a idade é só um número, tendo sido incluído no onze do ano da Liga portuguesa, e realçou o papel de Conceição nessa longevidade. "Ajuda-me muito a poder estar neste nível e a estar no F. C. Porto, que me dá todas as condições para eu poder desempenhar o meu trabalho", elogiou.