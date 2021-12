Pepe continua a ser a grande interrogação nos dragões

JN Hoje às 21:53 Facebook

Central ainda não treinou no relvado, tal como Marcano, e a presença no clássico com o Benfica, na quinta-feira, está em causa. Grujic volta aos planos de Sérgio Conceição.

É uma dúvida que vai perdurar, muito provavelmente, até bem perto da hora do jogo grande da 16.ª jornada. Depois de ter falhado o duelo para a Taça de Portugal, Pepe continua sem presença garantida no jogo do campeonato, uma vez que o capitão ainda não treina no relvado, tal como o também defesa central Iván Marcano.

Caso o internacional português não recupere a tempo da partida com o Benfica, Sérgio Conceição vai repetir a dupla de centrais utilizada na Taça de Portugal - Fábio Cardoso e Mbemba. O onze incial não deve, aliás, registar grandes mudanças em relação ao jogo da semana passada, com a exceção a surgir na baliza, uma vez que Diogo Costa volta ao posto que tem sido seu no campeonato, enquanto Marchesín regressa ao banco de suplentes.

Quem está bem mais perto de regressar à competição é Marko Grujic. Tal como no domingo, o médio sérvio voltou a treinar esta segunda-feira com o plantel - embora ainda com algumas limitações - e deve voltar a entrar nas escolhas de Conceição, muito provavelmente como suplente.