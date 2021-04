Pepe: "Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo e da história do futebol"

JN/Agências Hoje às 09:53 Facebook

O defesa português Pepe teceu na sexta-feira rasgados elogios ao compatriota Cristiano Ronaldo, afirmando que o capitão da seleção das 'quinas' é o "melhor jogador do Mundo e da história do futebol", por ter alcançado o que mais ninguém conseguiu.

Em declarações ao canal brasileiro TNT Sports, o central do F. C. Porto não escondeu a admiração que sente pelo avançado da Juventus, com quem partilhou o balneário nos espanhóis do Real Madrid, entre 2009 e 2017.

"Eu admiro muito o Cris. Isso é puro desde o Real Madrid. Para mim, ele é o melhor jogador do mundo, da história do futebol, porque ele conseguiu fazer o que ninguém fez. Ganhou em Inglaterra, Espanha, Itália e na seleção de Portugal", elogiou o jogador dos 'dragões'.

Pepe lembra que Portugal "tem 10 milhões de pessoas e o Cristiano foi o "capitão" de todos, lamentando, por isso, que "muita gente faça críticas sem saber o que é estar" dentro do campo.