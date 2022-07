Pepê dá o mote para renovar o título

Ao quinto dia do estágio do F. C. Porto, no Algarve, Pepê abordou a ambição para a temporada que se avizinha e revelou que se sente, cada vez mais, adaptado à Europa

O extremo dos dragões prometeu foco total para "melhorar a prestação do ano passado", culminou com a dobradinha, campeonato e Taça de Portugal. "Sabemos que o mais difícil ainda está para vir. Estamos a fazer uma boa pré-temporada e sabemos que a exigência é muito alta. Temos de nos dedicar ao máximo para podermos fazer uma grande época", garantiu o número 11 dos portistas.

Pepê chegou na temporada passada, vindo do Grémio, e foi ganhando preponderância na equipa de Sérgio Conceição, especialmente depois da saída de Luis Díaz para o Liverpool (no total cumpriu 42 jogos, nos quais fez seis golos e cinco assistências). No arranque da segunda época na Europa, o brasileiro, de 25 anos, mostra-se mais adaptado à realidade futebolística europeia.

"Quando cheguei senti alguma dificuldade, principalmente devido às diferenças entre o futebol sul-americano e o europeu. Agora já me sinto mais adaptado, tenho uma amizade muito grande com todos os meus companheiros e isso tem-me ajudado bastante", disse o ala.

Nesta sessão de trabalho apenas Wilson Manafá não esteve integrado com o resto do grupo, tendo feito tratamento, ginásio e treino condicionado. O lateral é único nome no boletim clínico dos dragões. Amanhã haverá nova sessão de treinos.