Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto vai defrontar a Juventus para os oitavos da Liga dos Campeões e o central dos azuis e brancos espera uma vitória, ainda "que seja muito difícil".

A poucos dias de mais um jogo importante para as competições europeias, Pepe fez uma antevisão ao duelo com a Juventus, no Dragão, agendado para quarta-feira, e aproveitou ainda para recordar algumas histórias do início de carreira. Na Champions, o central vai reencontrar Cristiano Ronaldo, um dos grandes amigos que o futebol lhe deu, mas apesar de ser um momento "especial", Pepe só pensa numa vitória.

"Eu espero a vitória, mas sabemos que vai ser muito difícil. A Juventus tem grandes jogadores. Para mim, tem o melhor do Mundo, o Cristiano, por isso não vai ser fácil. Mas vamos tentar estar no nosso melhor, vamos ser fiéis ao que o treinador pede e competir nesses dois jogos para podermos passar. Ronaldo? Vai ser especial, nunca joguei contra ele. Vai ser um jogo especial, mas acho que o mais especial vai ser o jogo entre o F. C. Porto e a Juventus. Penso que o F. C. Porto ainda não ganhou à Juventus, espero que seja desta", disse em entrevista à UEFA.

Recuando um pouco na carreira, Pepe recordou ainda algumas histórias com Jorge Costa, na altura o agora treinador do Farense também jogava nos azuis e brancos. O atual capitão do F. C. Porto partilhou alguns episódios curiosos, como o facto de Jorge Costa ter uma casa de banho própria no balneário.

"Eu vivia próximo da casa do Jorge, em Lavra, e ele tinha uma padaria. Fazia questão de quase todos os dias me levar o pão. E dava-me o pão porque não queria que eu saísse muito, que eu ficasse concentrado. Era uma forma de ele me poder mimar e, de certa forma, me proteger e ajudar à minha integração na cidade e no clube. Outra história era no nosso balneário. Tinha uma foto na casa de banho porque ninguém podia usar aquela casa de banho. Ninguém podia lá entrar, estava lá a foto dele e todos respeitávamos", disse num tom bem-humorado.

Do passado para o futuro, Pepe fez ainda questão de salientar as qualidades de Mbemba e Marcano, sem esquecer Diogo Leite e Diogo Queirós, acreditando que serão os "centrais do futuro".

"Com o Marcano tive o ano passado a oportunidade de jogar muitos jogos. Fizemos uma dupla excelente e fomos campeões. O Mbemba este ano está muito bem, o ano passado também esteve bem. São jogadores que são o presente e o futuro. Vêm outros atrás a apertar os nossos calcanhares, no caso o Diogo Leite, o próprio Queirós, que já não faz parte do grupo, mas que foram jogadores formados aqui no nosso clube e que espero que possam ter o mesmo êxito que eu tive e que o Marcano também teve", concluiu.