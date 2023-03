Pepe de fora: conheça o onze do F. C. Porto para o jogo contra o Inter

O F. C. Porto defronta esta noite, às 20 horas, o Inter de Milão, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu, Grujic, Uribe, Eustaquio, Galeno, Taremi e Evanilson;

Onze do Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martínez e Dzeko;

O F. C. Porto recebe esta terça-feira o Inter de Milão, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Sem Otávio, João Mário e Pepe, habituais titulares, os dragões tentam reverter o resultado sofrido em Itália, onde foram derrotados por uma bola a zero.

Sem Pepe, a ausência surpresa, no onze é de notar o regresso de Evanilson, que falhou os últimos três jogos do F. C. Porto por lesão.