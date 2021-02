Pepê deixa mensagem aos dragões nas redes sociais

JN Hoje às 21:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado brasileiro Pepê, que foi esta quinta-feira anunciado como reforço do F. C. Porto para as próximas cinco temporadas, deixou uma mensagem nas redes sociais dirigida aos dragões.

"Em julho estaremos juntos!!", escreveu o jogador na conta oficial no Twitter, num repostagem ao anuncio feito pelos azuis e brancos na mesma rede social.

O F. C. Porto vão pagar 15 milhões ao Grémio pelo extremo Pepê, que começará a representar o clube azul e branco no início da próxima época, ou seja, a partir de 1 de julho de 2021.

O brasileiro, de 23 anos, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2026 e ficou com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.