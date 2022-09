Pepe dispensado da seleção

Central Pepe falha os jogos com a República Checa e Espanha depois de ser dispensado da seleção.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que, "por motivos de ordem física", Pepe foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, que decorrem na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O central do F. C. Porto vai, assim, falhar o jogo de sábado na República Checa e também o de dia 27 com a Espanha, em Braga, ambos a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

Recorde-se que Pepe não esteve disponível para a última partida dos dragões, diante do Estoril, mas mesmo assim apresentou-se no estágio da seleção, acabando por ficar de fora dos dois treinos já realizados pela equipa de Fernando Santos.

A dúvida passa a ser se o capitão do F. C. Porto estará apto para defrontar o Braga, no regresso do campeonato, num jogo que está marcado para dia 30 de setembro, no Estádio do Dragão.