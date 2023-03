Pepe dispensado da seleção

JN Ontem às 23:56, atualizado hoje às 00:48 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou, este domingo à noite, que Pepe foi dispensado da seleção nacional, por motivos de saúde.

"Pepe foi dispensado do estágio que a Seleção Nacional A inicia esta tarde na Cidade do Futebol para preparar a dupla jornada que marca o início da fase de qualificação do Campeonato da Europa que se disputa na Alemanha em 2024", pode ler-se em comunicado da FPF, que acrescenta que o defesa central foi "dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance" do organismo.

O selecionador Roberto Martínez não vai chamar nenhum jogador para substituir o jogador de 40 anos, que não alinhou este domingo no S.C. Braga - F.C. Porto (0-0), para a 25.ª jornada da Liga, devido a uma lesão. Face à baixa do portista, passam a ser 25 os convocados, incluindo o estreante Diogo Leite.

Portugal estreia-se no Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024 e defronta o Liechtenstein na quinta-feira, em Alvalade. No domingo, joga no Luxemburgo.