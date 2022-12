Pepe e a lesão antes do Mundial 2022: "Não dormi, foi um caminho longo"

O internacional português recordou, esta quinta-feira, a lesão que sofreu pouco antes do Mundial e garantiu estar "apto" para jogar.

A seleção nacional defronta, na sexta-feira, a Coreia do Sul na última jornada da fase de grupos do Mundial 2022. A equipa de Fernando Santos já garantiu os oitavos de final, mas passar em primeiro lugar é o principal objetivo. Ainda assim, Pepe destacou o "trabalho difícil" que Portugal vai ter pela frente.

"Trabalhamos para isso, respeitando sempre os nossos adversários e tentando cumprir com o máximo rigor aquilo que nos é pedido pelo míster. Mas temos um caminho complicado pela frente. Temos que trabalhar muito como equipa. É isso que vamos tentar fazer. Os jogadores da Coreia do Sul são muito ágeis, com muita qualidade também. Trabalham muito dentro de campo. Fizeram dois jogos e pudemos ver como são organizados e que sabem o que fazem dentro de campo. Dou muito valor ao coletivo deles. Eu já tive oportunidade de trabalhar com o mister Paulo Bento e sei o que ele pede. É um treinador que pede muito espírito coletivo", começou por dizer Pepe, recordando a lesão que sofreu pouco antes do Mundial.

"Quando me lesionei não dormia. Queria recuperar o mais rápido possível para poder estar aqui a disputar mais um Mundial e ajudar a seleção. Não dormia, foi um caminho longo. Mas faz parte do passado. Agora é olhar com ambição para ganhar. Se é o meu último Mundial? Não vou entrar por aí... Estou aqui para desfrutar deste Mundial ao máximo. Sou um privilegiado por poder fazer aquilo que mais gosto, que é jogar futebol. Temos grandes jogadores e espero que o António Silva possa fazer o seu percurso natural aqui, como o Rúben Dias fez quando foi ao Mundial da Rússia. Desejar sorte para ele, que é a nossa sorte, e que ele possa jogar e ser feliz", concluiu.

Portugal defronta, esta quinta-feira, a Coreia do Sul, a partir das 15 horas.