Pepe e a Supertaça: "É um título que todos queremos ganhar"

Pepe está confiante para o jogo de sábado, com o Tondela, e deixou muitos elogios a Sérgio Conceição. "A exigência é máxima, mas sabemos que vamos colher frutos", disse o jogador.

Pepe sente a equipa confiante para o jogo da Supertaça, amanhã, frente ao Tondela, no Municipal de Aveiro (20:45 horas). "É um título que todos queremos ganhar, para dar essa alegria aos nossos adeptos. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, como são todas as finais, mas a equipa vai dar o seu melhor para conseguir o título", prometeu o defesa central.

Definindo-se como "um privilegiado" por poder fazer o que gosta, o jogador, de 39 anos, diz que "representar um grande clube como o F. C. Porto" é um desafio diário, e mostra-se feliz por poder continuar a trabalhar com o treinador Sérgio Conceição.

"Sorte do jogador que pode trabalhar com ele. A exigência é máxima, mas sabemos que vamos colher frutos. Sorte também do clube em poder ter um treinador como o nosso mister. O mais importante é ele estar connosco e poder dar continuidade ao seu trabalho, que está a ser espetacular", revelou.

Sobre a revogação, pelo TAD, do castigo de 23 dias que lhe foi aplicado por alegada agressão ao dirigente leonino Hugo Viana no F. C. Porto-Sporting da 22.ª jornada do último campeonato, Pepe preferiu não comentar: "Leram o meu comunicado. Não tenho nada mais a dizer".