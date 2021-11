Pepe é baixa contra o Vitória e aponta a mira ao Atlético

Nuno A. Amaral Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Capitão portista ressentiu-se da lesão na perna em Anfield e continua a ser dor de cabeça para Sérgio Conceição

O jogo com o Liverpool acrescentou uma dor de cabeça ao setor da equipa portista que tem estado mais exposto a problemas nas últimas semanas. No dia em que Marcano foi operado ao tornozelo direito, iniciando uma recuperação que não estará concluída antes de 2022, Pepe ressentiu-se da lesão na perna esquerda que o tem apoquentado e vai ser baixa para Conceição.

Segundo apurou o JN, o internacional português não tem hipóteses de jogar na partida de depois de amanhã com o V. Guimarães, está em séria dúvida para a jornada seguinte da Liga, em Portimão (3 de dezembro) e dará tudo para estar em condições de jogar no duelo decisivo da Champions com o Atlético de Madrid (dia 7).