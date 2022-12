Pepe e Bruno Fernandes atiram-se a árbitro argentino: "inadmissível"

O central português deixou duras críticas à arbitragem de Facundo Tello.

"É inadmissível um árbitro argentino apitar-nos hoje depois do que aconteceu ontem, com Messi e a Argentina a falarem. Não digo que venha condicionado, mas o que é que jogámos na segunda parte? Nada. O guarda-redes deles esteve sempre parado e o árbitro só deu oito minutos de descontos", começou por dizer Pepe. Estamos com um sentimento de tristeza, 90 minutos que Marrocos só quis parar o nosso jogo com faltinhas e o árbitro nem um amarelo deu", acrescentou.

Também Bruno Fernandes teceu críticas à arbitragem. "Acho inadmissível não termos árbitros portugueses, nós reclamamos muito na nossa Liga mas não faz sentido. Ter um árbitro argentino, quando a sua seleção ainda está em competição, é inexplicável. Saímos tristes, abalados, porque podíamos ter ido mais longe", disse o médio português.

Também Rúben Dias se mostrou descontente com a arbitragem. "Há um penálti não assinalado na primeira parte sobre o Bruno Fernandes que nos pareceu muito claro. Tentámos tudo e quando eles fazem golo o jogo complica-se porque fecharam-se mais. Falou-se muito durante este Mundial e a tendência deste país em vez de unir-nos tentam separar-nos", disse.

Bernardo Silva elogiou a equipa de Marrocos e explicou que na segunda parte Portugal entrou em "desespero" para empatar o jogo. O médio falou em frustração, mas também abordou o ambiente de balneário. "O ruído não prejudicou a equipa, foi a minha terceira grande competição e foi o melhor ambiente que senti. A equipa estava melhor, mais unida e acreditávamos que era possível chegar mais longe e portanto pedimos desculpa a todos os portugueses", referiu.