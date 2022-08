Pepe e Coates são os esteios defensivos de F. C. Porto e Sporting, respetivamente. Hoje, disputam o primeiro Clássico da Liga 2022/23, no Estádio do Dragão (20.30 horas)

PEPE

Patrão da seleção portuguesa há mais de uma década, Pepe continua a mostrar que a idade não passa de um número e é um dos grandes pilares da defesa e do F. C. Porto. Hoje, vai fazer o 287.º jogo da carreira com a camisola azul e branca.