Pepe é dor de cabeça para o duelo em Braga

Central falhou o jogo com o Inter e é dúvida para a visita ao Minho. Fábio Cardoso deu boa resposta na Champions.

O dia seguinte à eliminação do F. C. Porto da Liga dos Campeões marcou o início da preparação para outro compromisso muito importante dos dragões, marcado para domingo, em Braga. Proibida da perder, sob pena de deixar escapar o segundo lugar do campeonato para os minhotos, a equipa portista volta a ter problemas físicos a complicar a vida a Sérgio Conceição, com o treino de ontem a confirmar as baixas de Pepe e João Mário.

O central e o lateral-direito falharam a partida com o Inter e ambos fizeram tratamento no Olival, estando em dúvida para a deslocação à "pedreira". A lesão de Pepe não é grave (trata-se de um edema na perna direita), mas uma eventual recuperação nos próximos quatros dias está longe de ser um dado adquirido. Segundo Conceição, o capitão portista fez um teste antes da segunda mão dos oitavos da Champions, que não lhe permitiu estar apto a competir. A ausência do internacional português abriu caminho à titularidade de Fábio Cardoso, que fez uma boa exibição frente aos "nerazzurri" e estará de novo no onze em Braga, caso Pepe não consiga recuperar.