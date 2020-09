Pepe e Fábio Vieira premiados com Dragão de Ouro de Atleta e Atleta Jovem do ano

Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa central Pepe e o médio Fábio Vieira foram distinguidos com os dragões de ouro de Atleta e Atleta Jovem do ano, revelou, esta segunda-feira, o F. C. Porto através das redes sociais oficiais. Os prémios foram entregues pelo presidente Pinto da Costa no relvado do Estádio do Dragão. Ontem, o JN revelou a atribuição de dragões de ouro para Sérgio Conceição e Corona, como Treinador e Jogador do Ano, respetivamente, distinções a serem hoje oficializadas.

Pepe, que regressou ao F. C. Porto em janeiro de 2019, conquistou o segundo dragão de ouro da carreira - já havia também sido premiado em 2006 - e mostrou-se feliz e orgulhoso por receber a distinção.

"Tem um sentimento especial, estou muito nervoso. Receber o Dragão de Ouro é extremamente gratificante, é o reconhecimento daquilo que dou a cada dia pelo clube, é um sentimento que não dá para descrever. Agradeço ao presidente, porque deu-me a possibilidade de poder voltar ao meu clube, pelo qual tenho muito carinho, teve a coragem de me trazer de volta a casa, quando outros diziam que era difícil voltar. Poderia ter escolhido outra opção, mas quis este desafio, queria voltar para poder dar o meu contributo no que fosse preciso, dentro e fora de campo. Só tenho de agradecer ao presidente, ao clube, aos companheiros e ao treinador. Foi um ano difícil, mas conseguimos ser campeões. Vamos voltar a lutar para, quem sabe, podermos festejar todos juntos novamente", salientou Pepe, estendendo a gratidão a "todos os funcionários" do F. C. Porto e, em especial, à família, por estar sempre presente mesmo "quando as coisas não correm tão bem".

Fábio Vieira foi eleito o Atleta Jovem do Ano, ele que se estreou na primeira equipa na última época, depois de brilhar pelos "bês", contribuindo com dois golos, em oito jogos, para a reconquista do título.

"Chegar aqui foi difícil, queria agradecer ao presidente a atribuição do prémio. Sonhava que poderia vir a conquistar o Dragão de Ouro e quero agradecer ao míster Sérgio Conceição por ter apostado em mim. Também quero agradecer aos meus pais", disse. "Consegui uma coisa que queria há muito tempo, poder jogar neste estádio. Tem um significado muito especial. Este dragão vai ficar no meu quarto e vou dormir com ele", acrescentou Fábio Vieira, que já foi suplente utilizado nos dois jogos oficiais de 2020/2021, com o Braga e o Boavista, para a Liga.

Super Dragões de ouro

Os Super Dragões, a principal claque do F. C. Porto, foi distinguida com Dragão de Ouro de Parceiro do Ano. Fernando Madureira recebeu o troféu também das mãos de Pinto da Costa. "Este prémio é de todos os que durante estes 34 anos lutaram dentro e fora do relvado pelo clube e pela claque", disse o líder da claque, fundada em 1986.

Como Dirigente do Ano, o distinguido foi Joaquim Faria de Almeida, antigo vice-presidente do F. C. Porto e atual membro do Conselho Consultivo. "É o culminar de muitos anos a sentir o F. C. Porto. Dedico a todos os colegas da direção", salientou Faria de Almeida.