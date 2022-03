Pepe e Nuno Mendes titulares diante da Macedónia do Norte

A seleção nacional defronta, esta terça-feira, no Estádio do Dragão, a Macedónia do Norte no último jogo do play-off de acesso ao Mundial 2022.

Em relação ao jogo com a Turquia, Fernando Santos promoveu três alterações: João Cancelo, após um jogo de suspensão, Nuno Mendes e Pepe, recuperado da covid-19, entram para os lugares de Diogo Dalot, Raphaël Guerreiro e José Fonte.

A equipa das quinas procura a oitava presença em Mundiais, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.

Onze de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo e Nuno Mendes; Moutinho; Otávio, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Ronaldo e Jota

Suplentes: ​​​​​​​Rui Patrício, José Sá, Raphael Guerreiro, José Fonte, Cédric, Vitinha, William Carvalho, Matheus Nunes, Gonçalo Guedes, João Félix, André Silva e Rafael Leão.

Onze da Macedónia do Norte: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski e Alioski; Elmas, Bardi, Ademi e Trajkovski; Ristovski e Kostadinov

Suplentes: Naumovski, Siskovski, Todoroski, Ashkovski, Ristevski, Serafimov, Nikolov, David Babunski, Spirovski, Churlinov, Dorian Babunski e Miovski.

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Anthony Talyor (Inglaterra) e a Anthony Taylor (VAR).