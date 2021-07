Pepe e Oliveira entram hoje ao serviço no Olival

Miguel Pataco Hoje às 10:06 Facebook

Sérgio Conceição tem mais duas armas na preparação da nova temporada. Os capitães de equipa Pepe e Sérgio Oliveira regressam hoje ao Olival, depois de gozarem o período de férias que se seguiu à participação de ambos no Campeonato da Europa.

O defesa central foi totalista na seleção nacional, eliminada pela Bélgica nos oitavos de final do Europeu, enquanto o médio foi utilizado por Fernando Santos apenas nos minutos finais dos embates com a França e com os belgas. Agora, depois de três semanas de férias, é tempo de voltar a vestir a pele do dragão, com a realização dos testes médicos e dos primeiros treinos.

A dupla não será utilizada no jogo-treino de amanhã com o Anadia, mas é possível que some alguns minutos no primeiro encontro oficial de pré-temporada, que o F. C. Porto disputa com o Lille no próximo domingo.