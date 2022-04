Pepe e Tabata suspensos por 23 dias devido aos incidentes no clássico

JN Hoje às 19:08 Facebook

O Conselho de Disciplina da FPF divulgou, esta terça-feira, os castigos que punem os acontecimentos que mancharam o último F. C. Porto-Sporting, para o campeonato. Ambos falham o clássico de quinta-feira.

Pepe e Tabata foram castigados com 23 dias de suspensão, na sequência dos incidentes no clássico entre F. C. Porto e Sporting (2-2), do passado dia 11 de fevereiro.

Os castigos foram divulgados esta terça-feira, mais de dois meses depois dos acontecimentos, mas não são para cumprir na íntegra. De acordo com o comunicado do CD, "na sanção de suspensão agora aplicada deverá ser levada em conta a suspensão preventiva já cumprida".

Uma vez que estiveram ausentes entre os dias 15 e 28 de fevereiro, restam-lhes mais dez dias de suspensão, pelo que vão falhar a segunda-mão das meias-finais da Taça de Portugal, na quinta-feira, no Estádio do Dragão, e o próximo jogo de dragões e leões para o campeonato.

Quer Pepe quer Tabata foram ainda multados em 2870 euros.

Já o sportinguista Matheus Reis, outros dos envolvidos na confusão em que terminou este jogo, no Estádio do Dragão, vai cumprir um jogo de castigo, com a nota a precisar que o defesa "confessou integralmente e sem reservas os factos pelos quais vinha acusado pela Comissão de Instrutores da Liga, dando-se por isso sem efeito a audiência disciplinar".

Por outro lado, o diretor-geral do F. C. Porto, Luís Gonçalves, foi punido com 68 dias de suspensão, sendo que, também neste caso, "deverá ser levada em conta a suspensão preventiva já cumprida".