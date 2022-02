Pepe e Tabata suspensos preventivamente e com processo disciplinares

JN Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Conselho de Disciplina da FPF divulgou esta terça-feira os castigos decorrentes dos incidentes que mancharam o clássico entre o F. C. Porto e o Sporting. Marchesín e Palhinha também punidos.

O clássico entre o F. C. Porto e o Sporting custou caro a vários intervenientes e pode resultar em punições ainda maiores para outros, como Pepe e Tabata, que estão preventivamente suspensos por dois jogos e ainda a contas com processos disciplinares.

Os castigos resultantes dos incidentes que mancharam o encontro da 22.ª jornada foram divulgados esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e também não são meigos para Marchesín e Palhinha, dois dos jogadores expulsos por João Pinheiro após o jogo. O guarda-redes portista foi suspenso por dois jogos, enquanto o médio sportinguista falhará os próximos três compromissos domésticos do clube de Alvalade.

Também Pepe, central do F. C. Porto, e Tabata, médio do Sporting, foram punidos com dois jogos de suspensão, embora nestes casos os castigos tenham caráter preventivo automático, como explica o comunicado do CD.

Ambos também serão alvo de processos disciplinares, Pepe porque "pontapeou um diretor da equipa adversária" e Tabata porque "empurrou um diretor da equipa adversária". "Não obstante a instauração do processo disciplinar, atendendo ao facto de ambos os jogadores terem sido expulsos com exibição de cartão vermelho, encontram-se suspensos de forma preventiva automática, de acordo com o disposto no artigo 37.o, número 3, alínea a) do RDLPFP, pelo período de 2 (dois) jogos oficiais (período máximo previsto regulamentarmente)", diz o comunicado.

Também Hugo Viana e Luís Gonçalves, diretor desportivo do Sporting e diretor-geral do F. C. Porto, respetivamente, têm sobre eles processos disciplinares pelas mesmas razões: "Entrou em campo para provocar um conflito com um adversário". Para além disso, ambos estão suspensos por 20 dias.

Matheus Reis, defesa do Sporting, também tem sobre ele um processo disciplinar "por gesto incorreto executado durante o jogo, amplamente divulgado na comunicação social e que não foi relatado em relatórios oficiais".

PUB

Já Coates, expulso por acumulação de cartões amarelos, é baixa para o próximo jogo dos leões, tal como Ricardo Esgaio, que viu o quinto amarelo.

Por outro lado, o F. C. Porto foi multado em 16.575 euros, enquanto o Sporting terá que pagar 5740 euros em multas.

"Um jogo no qual existem vários incidentes, uns descritos nos relatórios e outros não descritos, originará sancionamentos mais rápidos através de processo sumário, mas também dará origem à instauração de procedimentos disciplinares relativamente a factos mais graves em que possam estar em causa castigos severos (que não podem ser aplicados em processo sumário) ou então relativamente a factos menos graves mas que não estão descritos nos relatórios do jogo", dá conta o comunicado do Conselho de Disciplina.