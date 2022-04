Pepe e Toni Martínez abrem a autoestrada rumo à dobradinha

Providência cautelar suspendeu castigo ao capitão do F. C. Porto, que respondeu com uma exibição incrível e uma assistência de classe. Leões nunca ameaçaram a reviravolta.

Um azul cada vez mais forte e perto da glória. Depois do triunfo em Alvalade, por 2-1, na primeira mão, o F. C. Porto voltou a vencer o Sporting, garantindo, de forma clara, o apuramento para a final e abriu, também, o caminho para poder celebrar mais uma dobradinha, à semelhança do que fez em 2019/20. É verdade que o título nacional ainda não está selado - só falta a garantia matemática - e que o Tondela terá sempre uma palavra a dizer no Jamor, mas a equipa de Sérgio Conceição entra na reta final da temporada com uma enormíssima dose de favoritismo.

Mais de dois meses depois do escaldante clássico do campeonato (2-2) e no dia seguinte à aplicação dos castigos a Pepe, Matheus Reis e Tabata, o central portista e o lateral brasileiro dos leões foram mesmo a jogo, mas, no final, apenas o internacional português festejou. Foi, aliás, a grande figura do jogo, já que se a eficácia defensiva é tudo menos uma novidade a assistência para o único golo do encontro foi absolutamente incrível. O lance até começou por ser anulado, mas o VAR viu que Toni Martínez estava em jogo. Há pouco tempo, mas estava. Tinha entrado dois minutos antes e, com apenas dois toques na bola (um para receber e outro para rematar) sentenciou de vez a meia-final.