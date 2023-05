JN Hoje às 15:22 Facebook

Pepe foi distinguido como o melhor defesa do mês de abril, numa votação promovida pela Liga junto dos treinadores que disputam o campeonato

O capitão dos dragões recolheu 16,67%, à frente de Mateus Quaresma (15,87%), do Arouca, e do bracarense Niakaté (15,08%).

Com 40 anos, o internacional português disputou e venceu todos os jogos com a camisola do F.C. Porto, no campeonato, em abril.