Pepe em dúvida para a receção do F. C. Porto ao Marselha

"Quinze minutos após os jornalistas saírem, o Pepe deixou o treino. E não é «bluff», infelizmente. Vai ser muito difícil termos o Pepe no jogo, mas vou falar com ele e e com médicos para ver se há alguma hipótese de o recuperar", afirmou Sérgio Conceição esta segunda-feira na conferência de Imprensa de lançamento do F. C. Porto - Marselha, marcado para esta terça-feira e referente à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Mais tarde, no boletim clínico, o F. C. Porto anunciou que o internacional português tem uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Recorde-se que no jogo com o P. Ferreira, Pepe teve um teste inconclusivo à covid-19 e, por isso, não foi opção. Mais tarde, realizou um novo teste e esse já deu negativo.

Na conferência de imprensa de Sérgio Conceição, o treinador também individualizou para falar do facto de Taremi nunca ter sido titular nesta época. "O Taremi é um jogador super educado que dá o máximo e está num período de adaptação. Se calhar é dos jogadores mais utilizados, nunca teve a oportunidade de ser titular, como muitos outros que foram utilizados sem terem sido titulares. Não é por petições públicas que vou meter um ou outro jogador, eu dou a titularidade a um jogador que eu ache que a merece em função daquilo que é o momento do jogador e aquilo que pode emprestar à equipa", explicou o treinador portista.