O central do F. C. Porto fez, esta terça-feira, questão de estar com os adeptos azuis e brancos antes do apito inicial do jogo com o Mafra, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

A recuperar de uma lesão, Pepe viajou com a equipa portista e, apesar não entrar em campo, fez questão de estar vários minutos a conversar com os adeptos, com os quais tirou fotografias.

A equipa azul e branca defronta, esta terça-feira, o Mafra a partir das 20.45 horas.