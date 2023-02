Pepe fala da renovação, do sonho Champions, dos méritos de Conceição e de Pinto da Costa

Bernardo R. Monteiro e Miguel Pataco Hoje às 22:04 Facebook

Defesa fala da importância do descanso como um dos segredos da longevidade.

A pouco mais de uma semana de celebrar o 40.º aniversário, o capitão dos dragões deu uma entrevista à SportTV, manifestando a vontade de conquistar mais troféus e garantindo que, apesar de ainda não ter renovado - o contrato termina no final desta época -, isso não será um problema porque o plano de vida passa por continuar a viver na cidade Invicta.

"Sei a idade que tenho, lido muito bem com isso, mas tenho um compromisso de honestidade com o clube. Para mim é fácil renovar cinco ou seis anos, mas não estaria a ser correto com o F. C. Porto. Se sentir que sou competitivo serei o primeiro a dizer ao presidente que quero renovar. Posso jogar mais cinco ou seis anos, mas quero focar-me em ganhar a Taça de Portugal, o campeonato e sonhar com a Liga dos Campeões. A minha ligação com o F. C. Porto vai ser toda a vida, nem preciso de contrato para jogar. Eu não vou sair daqui, vou ficar no Porto, estou a 100% aqui", garantiu Pepe, acrescentando que a possibilidade Al Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo - "agora, vejo-o mais feliz" -, é um "não tema" antes de virar as atenções para a Europa.

"Tive a felicidade de conquistar três Champions [pelo Real Madrid] e sonho poder ganhar pelo F. C. Porto. Apesar de já ter um troféu internacional com o clube [ndr: a Intercontinental de 2004], tenho de continuar a trabalhar porque isso um dia vai chegar. Um ser humano sem sonho não é feliz. Sonho muito, mas sei da dificuldade que é conseguir. Não acredito que seja impossível", afirmou.

"Não sou de puxar o saco"

Admitindo a dificuldade que vai ser defrontar o Inter nos oitavos de final da Champions, Pepe lembra que o F. C. Porto já conquistou a Taça da Liga e ainda está em todas as outras frentes - "queremos continuar a ganhar, tal como na época passada" -, antes de ser questionado se Sérgio Conceição é o melhor treinador português da atualidade. "Não sou de puxar o saco. Sou bastante justo. Mas acho que sim. Só vão dar valor ao mister quando ele sair de Portugal. Apesar de ter 40 anos, aprendo todos os dias com ele", disse.

Arrepiado na seleção

Voltando a manifestar a importância do descanso como segredo da longevidade enquanto atleta, Pepe guarda "muitos discursos" que ouviu de Pinto da Costa e não imagina o F. C. Porto sem o presidente que tomou posse em 1982.

Sub-capitão da seleção, o defesa admite que ainda se arrepia quando veste a camisola das quinas e agradece a Fernando Santos - "tenho-o no coração" -, antes de abordar o futuro sob o comando de Roberto Martínez: "Espero que possa dar continuidade aos últimos anos e trabalho. São pessoas diferentes, até pela idade, e espero que tenha o mesmo ou mais sucesso que o Fernando Santos".