Pepe fala de uma final "importante" para o F. C. Porto

Capitão do F. C. Porto diz que a equipa vai tentar "entrar na história do clube" e conquistar pela primeira vez a Taça da Liga

Na antevisão da final da Taça da Liga com o Sporting, Pepe disse que a equipa portista está "confiante" e vai "dar o melhor" para conseguir o título para o clube, algo que pode acontecer pela primeira vez.

"Não vai ser fácil. Eu disse no começo da época que este vai ser um ano muito difícil porque íamos lutar contra muitas coisas. Este pode ser mais um título para as nossas carreiras. É especial por ser o próximo. Vai ser muito difícil", referiu o central, sublinhando que será fundamental "desfrutar" desta final. "Eu encaro-a como se fosse a primeira, com muita dedicação", acrescentou.

"É uma final importante, para os jogadores, adeptos e clube", afirmou, desvalorizando o facto de o F. C. Porto ter menos 24 horas de descanso em relação ao Sporting: "Fisicamente, acho que estou bem. Quando começar o jogo, logo se vê. Nestes clássicos, já pouco se pode surpreender. Temos de perceber o mais rápido possível o que o jogo nos está a pedir".