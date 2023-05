Pepe faz queixa, Colombatto nega e árbitro não ouviu a palavra "macaco"

Internacional português formaliza acusação de racismo e argentino diz que só lhe chamou "idiota".

O capitão dos dragões, Pepe, formalizou a queixa, na PSP, pelos alegados insultos racistas de que foi alvo por parte de Colombatto, no F. C. Porto-Famalicão (3-2), da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O médio argentino negou, nas redes sociais, ter chamado "mono" (macaco, em castelhano) ao internacional português, transcrevendo o que lhe terá dito em campo - "deste-me uma patada, idiota" - e garantindo que abomina qualquer ato racista. O JN apurou que o árbitro Manuel Mota escreveu no relatório a conversa que teve com o portista, a quem garantiu não ter ouvido "macaco". "Respondi, macaco não chamou, embora tenha ouvido uma palavra que não consegui perceber", detalhou o juiz.

Já Colombatto foi mais extenso na sua versão dos factos: "Um futebolista da equipa rival, que admiro e considero uma referência, acusou-me falsamente de lhe ter chamado "macaco". Quero pensar que foi um erro, que ele não ouviu direito o que eu lhe disse, embora analisando o seu comportamento posterior tenha sérias dúvidas sobre isso. Nunca tive uma atitude ou um comentário racista, nem durante a minha carreira profissional nem em criança. (...) Posso ter mil defeitos, mas ser racista não é um deles e não vou permitir que ninguém manche o meu nome dessa forma. É tão grave cometer um ato racista quanto inventá-lo para prejudicar alguém. Não troco a minha honra por um troféu. Não ao racismo", escreveu Colombatto, no Instagram, garantindo que procurou falar com Pepe, mas que o central recusou qualquer conversa.