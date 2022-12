Pepê foi o rei dos minutos em 2022

Os dragões terão boas razões para recordar 2022, depois de a equipa ter conquistado o campeonato, a Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de Oliveira. Numa altura propícia a balanços, o da equipa principal mostra que Pepê foi o atleta mais utilizado por Sérgio Conceição no ano que hoje termina, justificando, por completo, o investimento feito pela SAD no início de 2021/22.

A contratação ao Grémio de Porto Alegre custou qualquer coisa como 15,4 milhões de euros, mas o brasileiro não demorou a mostrar toda a qualidade que lhe era reconhecida na Série A brasileira. A adaptação à nova realidade foi rápida, ao ponto de ter sido o jogador que mais minutos somou de 1 de janeiro a 31 de dezembro.

Pepê foi utilizado como ala, segundo avançado e muitas vezes a defesa direito, tendo participado em 51 jogos, num total de 3762 minutos de competição, registo que lhe permitiu superar as marcas do guarda-redes Diogo Costa (3687 minutos) e do médio Otávio, que fecha o pódio dos mais utilizados com 3646 minutos.

PUB

Do onze mais usado por Conceição fazem ainda parte João Mário (2341), Pepe (2447), Mbemba - apesar de ter rumado ao Marselha no verão ainda contou 2340 minutos -, Zaidu (2756), Uribe (3324), Galeno (2038), Taremi (3450) e Evanilson (3161), sendo que o ponta de lança brasileiro também participou em 51 encontros.

Valorização de 9M€

Quando foi contratado pelo F. C. Porto, Pepê estava avaliado, pelo Transfermarkt, em 13 milhões de euros, mas as exibições de dragão ao peito fizeram subir a cotação. Agora, o jogador, de 25 anos e com contrato até 2027, atinge o patamar dos 22 milhões, mas uma eventual saída do F. C. Porto nunca será tão barata. A cláusula de rescisão é de 70 milhões de euros.