Pepê foi operado mas deve voltar frente ao Santa Clara

Extremo brasileiro lesionou-se na cara frente ao Boavista e teve de sair de maca do terreno de jogo.

O triunfo no Estádio do Bessa não trouxe apenas boas notícias aos dragões. Pepê teve de ser substituído ainda na primeira parte depois de um choque com Porozo lhe ter causado uma fratura da arcada zigomática com afundamento. O extremo brasileiro foi operado, ontem, na cidade Invicta e, segundo a informação clínica prestada pelos azuis e brancos, a cirurgia "correu bem", com o número 11 do plantel de Sérgio Conceição a ter boas perspetivas de recuperar a tempo do próximo compromisso da equipa.

A paragem do campeonato para os compromissos das seleções dita que o regresso do F. C. Porto à ação esteja marcado apenas para o dia 3 de abril, dentro de praticamente duas semanas. A lesão de Pepê é semelhante à sofrida pelo central Pepe, em dezembro de 2020, e nessa altura o capitão de equipa só precisou de uma semana para voltar à ação, tendo voltado a jogar com uma máscara protetora. Porém, no caso do extremo a lesão provocou o "afundamento" da zona afetada, situação que pode obrigar uma paragem um pouco mais prolongada, mas que, por força do calendário internacional, não deve fazer Pepê falhar qualquer jogo. Sérgio Conceição deu dois dias e meio de folga à equipa, estando o regresso ao trabalho marcado para amanhã à tarde.