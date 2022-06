Pepe: homem de ferro na melhor defesa da Liga das Nações

Pepe continua a desmentir o bilhete de identidade e, perto dos 40 anos, é um dos três totalistas de Portugal na prova. Equipa das quinas é a única só com um golo sofrido.

Fernando Santos avisou que, com quatro jogos em 10 dias, ia ter de rodar a equipa das quinas nestes compromissos de final de época na Liga das Nações, mas há três jogadores que têm escapado à gestão e um deles é o mais velho da convocatória. Aos 39 anos, Pepe continua a dar sinais de eterna juventude e, juntamente com Danilo e Cancelo, fez os 90 minutos nas três partidas realizadas por Portugal nos últimos dias, diante de Espanha, Suíça e República Checa, sempre com exibições de alta qualidade.

No jogo de anteontem com os checos, o central do F. C. Porto brilhou outra vez, no dia em que se tornou o terceiro jogador com mais internacionalizações por Portugal (127), em igualdade com Figo, só atrás de Ronaldo (189) e de João Moutinho (127). Se, como é esperado, voltar a ser titular amanhã, na deslocação à Suíça, Pepe isola-se no último degrau do pódio.