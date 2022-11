Pepê já é o rei das assistências e da utilização

Brasileiro voltou a jogar mais adiantado frente ao Paços de Ferreira e respondeu com dois passes decisivos, no triunfo, por 4-0, dos dragões.

A goleada do passado sábado ao Paços de Ferreira (4-0) marcou o regresso dos dragões aos bons resultados na Liga - após dois jogos sem ganhar - e Sérgio Conceição voltou a utilizar Pepê numa função mais ofensiva, com o brasileiro a assinar dois passes decisivos, um para Taremi e outro para Evanilson. O número 11 igualou Stephen Eustaquio como líder da equipa a nível de assistências no campeonato (ambos com quatro) e mantém o topo da hierarquia azul e branca noutro dado estatístico.

A primeira época na Invicta (2021/22) deu para perceber toda a qualidade do antigo jogador do Grémio de Porto Alegre, que alinhou em 42 partidas, marcando seis golos e assinando cinco assistências. Ainda assim, o brasileiro foi apenas o 12.º jogador mais utilizado por Conceição, cenário que, agora, se alterou radicalmente.