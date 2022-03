Pepê já foi operado a fratura na cara

JN Hoje às 20:18 Facebook

O F. C. Porto informou, esta segunda-feira, que Pepê foi operado a uma fratura na cara sofrida na primeira parte do Boavista - F. C. Porto, partida de domingo a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Segundo o F. C. Porto, a intervenção cirúrgica, motivada pela fratura da arcada zigomática com afundamento, decorreu na Casa de Saúde da Boavista, no Porto, tendo o brasileiro sido operado por Carlos Monteiro.

A lesão aconteceu ao minuto 21, depois de Pepê e Jackson Porozo terem chocado de cabeça numa disputa de bola. O extremo dos dragões acabou por deixar o relvado de maca e foi transportado diretamente para o balneário.