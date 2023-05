Pepê já tem nacionalidade italiana

JN Hoje às 11:47 Facebook

Jogador do F. C. Porto exibiu o novo passaporte nas redes sociais e poderá representar a seleção italiana.

Pepê passa a ser jogador comunitário ao adquirir passaporte italiano por ascendência do pai, Radanes Donizete. O avançado do F. C. Porto mostrou o novo passaporte nas redes sociais, depois de o ter levantado no Consulado de Itália, na cidade do Porto, na companhia do empresário Adriano Spadoto. Foi o próprio agente quem publicou uma fotografia a assinalar o feito e deu a notícia na sua conta de Instagram.

A seleção italiana está atenta ao desempenho do futebolista brasileiro, assim como a congénere paraguaia já que a mãe do jogador é natural daquele país da América do Sul. No entanto, Pepê tem o sonho de representar a seleção canarinha.

O jogador do F. C. Porto é um dos principais ativos do clube e tem uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. O contrato termina em 2027.