O futebolista Pepe já teve alta hospitalar, depois da operação ao antebraço esquerdo para "melhorar a consolidação óssea" da lesão sofrida pelo central do F. C. Porto ao serviço da seleção de Portugal, no Mundial 2022 do Catar.

Segundo revelam os campeões nacionais, Pepe, que foi operado na terça-feira no hospital de Santa Maria, no Porto, encontra-se já em fase de recuperação.

No boletim clínico dos "dragões" constam ainda Francisco Meixedo e Evanilson, ambos em tratamento, enquanto Zaidu efetua treino condicionado.

O F. C. Porto está a preparar o jogo frente ao Casa Pia, da 15.ª jornada da Liga, agendado para sábado, às 20.30 horas, no Estádio Nacional.