Pepe, Matheus Reis e Nuno Santos alvo de processos disciplinares

Decisão surge após o encontro de sábado entre o F. C. Porto e o Sporting.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar a Pepe, Matheus Reis e Nuno Santos, por "factos ocorridos" no encontro entre o F. C. Porto e o Sporting, comunicou esta quarta-feira o organismo.

"Instauração de processo disciplinar a Képler Laveran de Lima Ferreira [Pepe], Matheus Reis Lima e Nuno Miguel Gomes dos Santos, por deliberação da Secção Profissional, de 23 de agosto 2022, tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal", pode ler-se no comunicado.

De recordar que Pepe foi criticado pelo Sporting, através do diretor de comunicação Miguel Braga, por ofensas a Matheus Reis, defesa dos leões. Já Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, acusou Matheus Reis de agredir uma criança apanha-bolas no momento de um lançamento lateral, e pediu a Nuno Santos para explicar o gesto que fez com os dedos no final da partida.

O CD informou ainda que instaurou outro processo disciplinar "tendo por objeto apuramento de eventuais irregularidades quanto a declarações de titulares de participações sociais em Sociedades Anónimas Desportivas".