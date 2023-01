Pepe: "Não é por acaso que o mister bateu o recorde de títulos"

Pepe levantou a primeira Taça da Liga portista e destaca o mérito do treinador e de quem joga menos.

A menos de um mês de celebrar o 40.º ano de vida, o currículo de Pepe está cada vez mais rico. Com um palmarés absolutamente impressionante - um Campeonato da Europa e uma Liga das Nações por Portugal, três Champions, dois mundiais de clubes, uma Taça Intercontinental, uma Supertaça Europeia, quatro campeonatos portugueses e três espanhóis, além de 13 taças e supertaças nos dois países da Península Ibérica -, havia, porém, uma pedra no sapato do central. Tal como o F. C. Porto, faltava a Taça da Liga, mas a maldição que se criou após quatro finais perdidas chegou ao fim no Municipal de Leiria, onde o central partilhou com o JN as emoções do duelo com o Sporting.

Qual a sensação de conquistar, finalmente, a Taça da Liga?