Pepê: "Não podemos cometer os mesmos erros"

O extremo brasileiro Pepê abordou o encontro desta terça-feira frente ao Bayer Leverkusen e não escondeu que a partida da terceira jornada da fase de grupos da Champions tem um caráter decisivo, salientando que os dragões não devem repetir os pecados que levaram à derrota frente ao Club Brugge.

"Estamos a trabalhar bem, focados no Bayer, uma equipa altamente qualificada, com grandes jogadores e temos de dar o máximo para conseguirmos os três pontos", referiu Pepê, que não hesitou ao ser questionado se o jogo contra os alemães deve ser encarado como uma final.

"Sem dúvida. Encaramos cada jogo como uma final e amanhã não vai ser diferente", disse, esperando que o triunfo frente ao Braga, na passada sexta-feira, possa inspirar a equipa portuguesa.

PUB

"Foi um resultado muito positivo, o Braga é um rival direto no campeonato e, agora, na Champions vamos defrontar adversário muito competente e temos de estar ligados de início ao fim para procurarmos a qualificação", salientou, admitindo que os dragões já esqueceram a goleada sofrida, em casa, frente ao Brugge, na última ronda da liga milionária.

Pepê tem sido utilizado por Sérgio Conceição em várias posições e não deixou de agradecer a confiança da equipa técnica: "Sinto-me um jogador bem melhor. Aprendi bastante desde que cheguei, com o trabalho do mister e da equipa técnica. Sou um privilegiado por ter a confiança do mister e poder corresponder dentro de campo".