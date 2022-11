Pepe no banco e João Félix de início diante do Gana

A seleção nacional estreia-se, esta quinta-feira, no Mundial 2022, no Catar, diante do Gana. João Félix começa de início e Nuno Mendes está fora da ficha de jogo.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Danilo e Raphael Guerreiro; Otávio, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix

Suplentes: Rui Patrício, José Sá, Diogo, Dalot, Pepe, António Silva, Palhinha, William, Vitinha, Matheus Nunes, João Mário, Rafael Leão, Ricardo Horta, André Silva e Gonçalo Ramos

Onze do Gana: Ati Zigi; Seidu, Djiku, Salisu, Amartey e Rahman; Partey e Abdul Samed; Kudus, Iñaki Williams e André Ayew.

O pontapé de saída no Estádio 974, em Doha, está marcado para as 16 horas. A arbitragem estará a cargo de Ismail Elfath (EUA) e o VAR será Armando Villarreal (EUA).