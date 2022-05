Pepe: O campeão mais velho sem fim à vista

Capitão portista bate recordes de longevidade. Vai fazer 40 anos durante a próxima época, mas a hipótese de renovação de contrato para lá de 2023 é bem real.

Já era o jogador com mais idade a envergar a camisola azul e branca desde o ano passado, mas agora Pepe é também o campeão mais velho de dragão ao peito, ultrapassando Vítor Baía e André, que ganharam o último título das respetivas carreiras com 37 anos. Aos 39, o capitão portista está para lavar e durar, mostrando semana após semana um rendimento em campo e uma capacidade física invulgares para alguém nascido em 1983.

A 26 de fevereiro do próximo ano, o central fará 40 anos e estará na última época do atual contrato, mas, ao que o JN apurou, o cenário de uma renovação para lá da temporada de 2022/23 não está posto de parte. O internacional português sente-se com capacidade para continuar, já definiu o objetivo de disputar o Mundial pela seleção lusa no final do outono e durante a próxima época tomará a decisão.