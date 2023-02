Pepê, o homem dos cinco ofícios, só tem de afinar a mira

Nuno A. Amaral Hoje às 22:07 Facebook

Pepê continua a destacar-se no F. C. Porto pela polivalência e é uma peça chave na estratégia de Sérgio Conceição. Números estão a subir, mas os golos ainda não aparecem com regularidade

De má memória para os dragões, o jogo de domingo com o Gil Vicente foi mais uma amostra da importância de Pepê na equipa treinada por Sérgio Conceição. O brasileiro começou a partida na esquerda do ataque, passou para lateral-direito após a expulsão de João Mário e acabou como extremo direito, numa altura em que o F. C. Porto tentava, sem conseguir, consumar o milagre de evitar a derrota a jogar com apenas nove unidades.

Péssimo para a equipa azul e branca, o duelo com os barcelenses também foi negativo para Pepê, que, logo no início, com o resultado já em 1-0 para os portistas, falhou uma oportunidade clara de golo que podia ter evitado o descalabro verificado a seguir. A finalização tem sido, de resto, o calcanhar de Aquiles do ex-jogador do Grémio, autor de cinco golos em 39 jogos, ainda sem chegar aos seis que marcou na temporada passada em 42 partidas. Ao nível das assistências, por exemplo, a história já é outra: em menos três jogos, Pepê já fez oito passes decisivos, contra os cinco de 2021/22.