Pepe: "O mister é excelente e foi a cola deste título"

Central elogio liderança de Conceição e destaca a irreverência que os jovens trouxeram ao grupo na caminhada para o 29.º campeonato.

Se há jogador em campo que veste a pele de dragão é Pepe. O internacional português, um dos heróis da conquista do Euro 2016, voltou na época passada à casa azul e branca e, por esta altura, celebra o terceiro campeonato, depois de ter alcançado a glória em 2005/06 e 2006/07. Aos 37 anos, é uma referência dentro e fora do campo, sobretudo para os mais novos que estão a chegar à equipa A. Na ressaca da festa do título, o central elogia o treinador e aponta o foco à conquista da Taça de Portugal.

Sérgio Conceição afirmou que o segredo do campeonato foi a união entre a equipa. O treinador foi a "cola" que juntou o grupo no mesmo objetivo?