Pepe operado ao braço esquerdo

Central parecia a caminho da recuperação da fratura sofrida no Mundial, mas foi submetido esta terça-feira a uma intervenção cirúrgica.

Segundo nota do site oficial do F. C. Porto, Pepe foi sujeito a uma intervenção cirúrgica no antebraço esquerdo para melhorar a consolidação óssea da fratura do cúbito sofrida ao serviço da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo no Catar, durante o jogo dos quartos de final com Marrocos.



A operação teve lugar no Hospital de Santa Maria e decorreu depois do treino matinal da equipa portista, no qual o central manteve o regime de trabalho "integrado condicionado".

Devido à intervenção cirúrgica, Pepe poderá não estar apto a voltar à competição no jogo de sábado com o Casa Pia e voltar a parar algumas semanas.